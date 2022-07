Am Mittwoch kam es laut Polizeibericht zwischen 5.30 und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Autoteilezulieferers in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine dort geparkte schwarze Mercedes C-Klasse mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug linksseitig an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf rund tausendfünfhundert Euro geschätzt. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.