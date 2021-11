Am Donnerstag wurde zwischen 11 und 16.45 Uhr versucht, im Kriegsfelder Rosenweg die Eingangstür zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. An der Tür konnten entsprechende Spuren festgestellt werden, wie die Polizei weiter mitteilt. Es blieb aber beim Versuch. Wie die bislang unbekannten Täter zuvor in das Mehrfamilienhaus selbst kamen, in dem die Wohnung Ziel ihres Einbruchsversuchs war, ist noch unklar. Entwendet wurde nichts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06352 911-2700 oder via Email unter der Adresse: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.