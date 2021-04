Ein missglückter Fahrstreifenwechsel hat am Mittwochabend auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz zu einem Unfall geführt. Unmittelbar vor der Ausfahrt Göllheim fuhr eine 42-jährige Golf-Fahrerin vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Dabei übersah sie, dass ein Mazda ebenfalls gerade auf der Überholspur dicht hinter ihr fuhr. Der 21-jährige Fahrer musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu vermeinden. Er verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Böschung. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro.