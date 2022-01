Ein 19-Jähriger aus dem Donnersbergkreis hat in der Nacht auf Montag in Alsenz einen Verkehrsunfall verursacht – wo genau, ist aber noch unbekannt. Der junge Mann war unerlaubt mit dem Auto seiner Mutter losgefahren und hatte unter anderem auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Niedermoscheler Straße eine Runde gedreht – um für seine Führerscheinprüfung zu üben. Das Ergebnis: Das Fahrzeug ist am hinteren rechten Kotflügel beschädigt.

Die Mutter stellte den Schaden am Folgetag fest und informierte die Polizei: Bei seiner Fahrt durch Alsenz habe der 19-Jährige mit der rechten Fahrzeugseite eine Hauswand oder eine Mauer touchiert, sei aber weitergefahren. Auf der Fahrstrecke, die er nach eigenen Angaben zurückgelegt hat, konnte die Polizei aber keinen Schaden feststellen, der zu den Beschädigungen am Auto passt.

Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs. Auch die Führerscheinstelle wird informiert. Etwaige Geschädigte können sich bei der Polizei in Rockenhausen unter 06361 917-0 melden.