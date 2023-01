Oliver Kohl (SPD) aus Hennweiler wird neuer hauptamtlicher Beigeordneter des Kreises Bad Kreuznach. Der 49-Jährige wurde am Montag im dritten Wahlgang gewählt. Er setzte sich mit 28 Stimmen gegen CDU-Kandidatin Andrea Silvestri durch.

Kohl ist in Ingelheim als Büroleiter des Oberbürgermeisters tätig. Er folgt am 22. April auf Dirk Nies (SPD). Der bisherige Amtsinhaber, der 16 Jahre lang als Beigeordneter tätig war, bewarb sich wohl aus versorgungsrechtlichen Gründen nochmals für eine Neuwahl. Vor der Wahl erklärte er aber, dass er sich selbst nicht wählen würde. Daraufhin wurde er auch nicht im ersten Wahlgang vorgeschlagen, was Voraussetzung für die Wählbarkeit im Kreistag ist. Insgesamt hatten sich zehn Personen für das Amt beworben.

Der Bad Kreuznacher Kreistag hat 50 Mandate, die sich auf CDU mit 16, SPD (12), Bündnis 90/Grüne (7), FDP (3), FWW (3) sowie AfD (3) verteilen. Die Freie Wähler, Linke und die Parteilosen sind ebenfalls mit zwei Mandaten vertreten.