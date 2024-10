Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung nun auch die Geschäftsbereiche der neuen Beigeordneten zuteilen können. Der Erste Beigeordnete Christian Rupp ( CDU) wird künftig für Liegenschaften, Feld-, Wald- und Wirtschaftswege, Museen, Bücherei, Seniorenarbeit, Kommunale Sportstätten und Jugendarbeit zuständig sein. Die Zweite Beigeordnete Michaela Schwind-Grimm (FDP) verantwortet die Bereiche Öffentliche Einrichtungen, Bauhof, Märkte und Volksfeste, Heimatpflege und sonstige Kulturpflege. Bei neun Gegenstimmen aus der SPD-Fraktion und einer Enthaltung wurden die Geschäftsbereiche verabschiedet. Die SPD hatte sich in der vorherigen Sitzung schon kritisch gegenüber den Geschäftsbereichen geäußert, da diese auch die ohnehin brenzlige Haushahltssituation belasten. Die beiden Beigeordneten erhalten künftig eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 35 Prozent der Entschädigung des Bürgermeisters.