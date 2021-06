Die Nachricht hat viele in der „Jumelage“ aktiven Nordpfälzer erschüttert: Angélique Garrel-Forte, zweite Beigeordnete der Rockenhausener Partnerstadt Rognac, ist in der vergangenen Woche bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er habe „in tiefer Betroffenheit“ vom Tod Angélique Garrel-Fortes erfahren, so der Rockenhausener Stadtbürgermeister Michael Vettermann. Die Verstorbene habe „jahrelang mit viel Engagement und großem Einsatz die Treffen sowie den Austausch im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Rognac und Rockenhausen begleitet“, so der Stadtchef. Michael Nehm, erster Vorsitzender des Freundeskreises Rockenhausen-Rognac und mit der Familie von Garrel-Forte befreundet, sei in die Provence gereist, um persönlich an der am Donnerstag stattfindenden Trauerfeier teilzunehmen. Er habe dort auch ein Kondolenzschreiben übergeben, in dem Vettermann den Angehörigen seine Anteilnahme bekundet hat.