Mit einem kämpferischen Auftritt sorgte CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder am Mittwochabend bei der Donnersberger CDU in Rockenhausen für anhaltenden Beifall.

Innere Sicherheit, Bildung und die finanzielle Ausstattung der Kommunen standen im Mittelpunkt des Wahlkampfauftritts des rheinland-pfälzischen CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder am Mittwochabend in der VTR-Halle in Rockenhausen. Eingeladen hatte der CDU-Kreisverband. Schnieder bezeichnete Rheinland-Pfalz als „Land im Stillstand nach 35 Jahren SPD-Regierung“ und als Absteigerland Nummer eins in der Bildung. Ein Drittel aller Kinder sei bei der Einschulung „nicht bildungsfähig“. Er versprach ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr. Für mehr innere Sicherheit versprach Schnieder mehr Polizei in der Fläche und einen stärkeren kommunalen Vollzugsdienst. Kommunen sollen pauschal mehr Geld erhalten, projektbezogene Förderung soll entfallen. Ein Milliardenüberschuss ermögliche dies. Eine Zusammenarbeit sowohl mit der AfD als auch mit der Linken schloss Schnieder aus. Er prophezeite der CDU den Wahlsieg und Andrea Schmitt das Direktmandat. „Wir brauchen wieder eine starke Stimme aus dem Donnersbergkreis“, sagte er.