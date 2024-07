Bei einem Unfall in der Dörrmoscheler Ortsstraße wurde am Dienstagnachmittag ein 22-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Kusel leicht verletzt. „Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit“, so schreibt die Polizei, war der Wagen bei nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Das Auto des Unfallverursachers wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Beifahrer verzichtete trotz der leichten Verletzungen auf eine Verständigung des Rettungsdienstes. Der Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Ortsstraße war während der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten voll gesperrt.