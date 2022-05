Bei Verkehrskontrollen im Raum Kirchheimbolanden und Eisenberg hat die Polizei am Wochenende mehrere Verstöße registriert. So haben die Beamten am Samstag in Eisenberg sowohl bei einem 23-jährigen E-Scooter-Fahrer als auch bei einem 49-Jährigen, der in Schlangenlinien mit dem Fahrrad unterwegs gewesen ist, Anzeichen für vorherigen Alkoholkonsum festgestellt. Gleiches gilt für einen 40-jährigen Autofahrer aus Alzey, der zudem am Sonntagabend nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Unter Drogeneinfluss waren am Samstag in Eisenberg ein 40 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter und ein 44-jähriger Motorradfahrer unterwegs. Ein weiterer E-Scooter-Fahrer hatte am Sonntagabend in Kirchheimbolanden keinen gültigen Versicherungsschutz für sein Gefährt.

Empfindliche Bußgelder erwarten schließlich die Besitzer von vier Fahrzeugen, an denen Veränderungen vorgenommen worden sind. Diese führten laut Polizei dazu, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist.