[aktualisiert, 14.05 Uhr] Zwei Personen wurden schwer, zwei weitere leicht verletzt, als es am Montag kurz vor elf Uhr auf der L 401 bei Mauchenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad kam. Wie der Polizei in Alzey gestern berichtet hat, wollte eine 19-jährige Autofahrerin nach links abbiegen in Richtung Mauchenheim und hat dabei offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer, der in Richtung Morschheim unterwegs war, übersehen. Zum genaueren Hergang laufen noch Ermittlungen. Der Motorradfahrer und die Beifahrerin im Auto wurden schwer verletzt, zwei weitere Personen in dem Auto erlitten leichtere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war erforderlich. Die Feuerwehren aus Kirchheimbolanden, Morschheim und Orbis waren mit 27 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Strecke musste für gut zwei Stunden gesperrt bleiben, ist aber inzwischen wieder frei.