Fünf Personen wurden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Biedesheim leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet hat, war gegen 13.40 Uhr eine 41-Jährige mit ihrem Auto auf der Landesstraße 448 von Bubenheim kommend in Richtung Biedesheim unterwegs, als sie auf ein stehendes Fahrzeug auffuhr. In ihrem Fahrzeug befanden sich auch ihre drei Kinder im Alter von fünf, acht und elf Jahren. Warum auf der genannten Strecke eine 55-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Auto auf der rechten Fahrspur stand, ist noch ungeklärt. Die 41-jährige Fahrerin bemerkte den stehenden Wagen offenbar nicht rechtzeitig und fuhr diesem dadurch von hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen sowie die drei Kinder jeweils leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, und sie mussten daher beide abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die beiden angeforderten Rettungshubschrauber wurden dazu nicht benötigt. Der Streckenabschnitt musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden durch die Feuerwehren aus Albisheim und Göllheim gesperrt werden.