Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 27-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag bei einem Sturz auf der L386. Der Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach war nach Polizeiangaben zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.