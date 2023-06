Raphael Ollig vom Radfahrer-Verein Bolanden ist inzwischen bei seinem zweiten U13-Lizenzrennen gestartet, in Dahn.

Der 1,4 Kilometer lange Rundkurs musste über die komplette Renndistanz zwölf Mal absolviert werden. Gerade der kurze aber knackige Anstieg mit einer Steigung von acht Prozent am Anfang jeder Runde machte den Kurs interessant.

Raphael Ollig hatte allerdings bereits beim Start Probleme mit seinen Klickpedalen, die zunächst nicht verriegeln wollten. So hatte er schon beim ersten Anstieg einen kleinen Rückstand zum Hauptfeld. Den konnte er auch in den kommenden Runden nicht mehr zufahren. Mit viel Stehvermögen und Ehrgeiz beendete er dennoch das Rennen auf dem zehnten Platz in der Gesamtwertung.

Zwar lief es so auch im zweiten Rennen noch nicht rund, aber Raphael Ollig und sein Trainer Hermann Schäffer lassen den Kopf nicht hängen. Unter Rennfahrern gibt es ein Sprichwort: „Das beste Training ist nicht so gut wie ein schlechtes Rennen“, so Schäffer nach der Veranstaltung. Mit dieser Einstellung freut sich Raphael Ollig bereits auf sein nächstes Rennen am 8. Juli in Neupolz.