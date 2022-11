Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Straße Am Hofacker in Rockenhausen stellten die Polizeibeamten bei einem 25-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis „drogentypische Auffälligkeiten“ fest. Ein Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol), Kokain sowie Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er übrigens auch nicht.

Gegen ihn wurden ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Drogenverdacht erhärten, wird könnte noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommen.