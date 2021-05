Noch in diesem Jahr muss die Ortsgemeinde Schweisweiler mit ihrem Anbau an die Gemeindehalle für ein Stuhllager und die barrierefreie Umgestaltung der Toilette beginnen. So jedenfalls schreibt es der Bewilligungsbescheid des Landes vor.

Die Kommune enthält aus dem Investitionsstock des Landes 82.000 Euro.

„Da verbleibt nicht mehr viel Zeit für die notwendigen Planungen und Vorbereitungen“, sagte Ortsbürgermeister Lothar Wichlidal in der jüngsten Ratssitzung. Deshalb vergab das Gremium den Planungsauftrag an das Büro CDI-Baumanagement in Rockenhausen. Die Kosten belaufen sich brutto auf 8211 Euro.

Derzeit befindet sich die Toilettenanlage im Kellergeschoss des Gebäudes, und die ist recht schwer nur über eine Treppe zu erreichen. Da will die Kommune Abhilfe schaffen. Die Gestaltung soll auch berücksichtigen, dass die Toiletten bei Außenveranstaltungen an der Halle gut zugänglich sein werden. Derzeit sind die Tische und Stühle im Vorraum untergebracht, der auch als Garderobe genutzt wird. „Da haben wir immer sehr enge Verhältnisse und müssen sehr aufwendig arbeiten“, berichtete Wichlidal.

Die Ratsmitglieder hoffen, dass mit den baulichen Maßnahmen im Spätjahr begonnen werden kann. Die Kosten werden sich auf rund 139.000 Euro belaufen. Die Abdeckung des verbleibenden Finanzierungsaufwandes ist bereits gesichert.

Mit Fertigstellung des neuen Spielplatzes in Hallennähe im Herbst wird die Fläche des jetzigen Spielgeländes als Bauplatz veräußert. Aus dem Erlös heraus können die finanziellen Aufwendungen abgedeckt werden.