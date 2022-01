Das hätte ganz anders ausgehen können: Am Donnerstag gegen 8 Uhr verlor auf der L398 zwischen Kirchheimbolanden und Dannenfels eine 18-jährige Fahrerin aus dem Donnersbergkreis auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand allerdings Totalschaden. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden, wobei die Freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung herangezogen wurde.