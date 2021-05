Finanziell ist in Kalkofen weiter kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen: Der Doppelhaushalt 2021 und 2022 schließt in beiden Jahren im Ergebnishaushalt mit Fehlbedarf ab.

2021 beträgt das Minus 15.022 Euro, 2022 fehlen 14.479 Euro.

Investitionen sind keine veranschlagt, bestehende Kredite können erfreulicherweise um 16.000 auf 83.000 Euro bis Ende 2022 abgebaut werden. Aber auch das Eigenkapital ist aufgebraucht. Während es Ende 2019 schon mit minus 6.900 Euro negativ ausgewiesen werden musste, wird dieses Minus auf 130.664 Euro bis Ende 2022 „anwachsen“. Die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 300 Prozent (Aufkommen 2820 Euro) und die Grundsteuer B (10.060 Euro) sowie die Gewerbesteuer, die mit lediglich 320 Euro Aufkommen in 2021 und 2022 stark rückläufig ist (bisheriges Aufkommen 6500 Euro) wurden mit 365 Prozent unverändert gelassen, ebenso die Hundesteuer (1925 Euro) mit 65 für den ersten und zweiten und 120 Euro für jeden weiteren Hund. Die Liquiditätskredite steigen um die Fehlbeträge an und belaufen sich am Ende des Doppelhaushaltsjahres auf 321.000 Euro.

Neue Bauplätze nur mit Erschließungsträger

Wenn auch noch größere Baumaßnahmen an dem undichten Dach der Leichenhalle vorgenommen werden müssten – im Doppelhaushalt ist noch kein Geld hierfür eingeplant –, werde sicher die Forderung nach Erhöhung der Steuerhebesätze und der Ausschöpfung der eigenen Einnahmemöglichkeiten kommen, so VG-Finanzsachbearbeiter Christian Betz, der dem Rat das Zahlenwerk erläutert hat. In Anbetracht dieser Finanzsituation sei es sicherlich auch nur möglich, die Erschließung von weiteren Bauplätzen, nach denen momentan eine rege Nachfrage herrscht, mit einem Erschließungsträger anzugehen. VG-Bürgermeister Cullmann hofft, dass bei der gerichtlich verfügten Änderung des kommunalen Finanzausgleiches es den Gemeinden wenigstens möglich wird, die eigenen Pflichtaufgaben finanziell abzudecken.

Der Haushaltsplan wurde vom Rat einstimmig angenommen.