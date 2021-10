In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in den Verkaufsbereich eines Unternehmens für Landtechnik und Gartengeräte in der Hauptstraße in Oberndorf ein. Durch ein Fenster gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten dort mehrere Räume. Ein Standtresor wurde nach Angaben der Polizei mit einem Hubwagen in die Werkshalle transportiert und dort aufgeflext. Nach ersten Feststellungen wurde lediglich eine geringe Bargeldsumme entwendet. Der verursachte Sachschaden wird jedoch auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.