Mehrere Elektrogeräte haben bislang unbekannte Einbrecher zwischen vergangenen Montag, 25., und Mittwoch, 27. April, aus dem Schankraum des ehemaligen Imsweilerer Sportheims in der Otterberger Straße gestohlen. Die Täter waren laut Polizei über ein Fenster in das heute von der Ortsgemeinde als Jugend- und Freizeittreff genutzte Gebäude eingedrungen. Zuvor hatten sie offenbar vergeblich versucht, eine seitliche Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Zudem haben die Diebe das Schloss einer angrenzenden Garage aufgebrochen, entwendet wurde hieraus jedoch nichts. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.