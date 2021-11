Zwischen dem 20. und dem 24. November wurde versucht, in ein Autohaus in der Wachenheimer Straße einzubrechen. Das hat die Polizei am Donnerstag gemeldet. Die bislang unbekannten Täter schraubten demnach das Schließblech einer Seiteneingangstür zur Werkstatt ab. Es gelang ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen. Weiterhin versuchten die Täter das Türschloss eines Pkw aufzubrechen. Auch hier blieb es beim Versuch. Die Polizei in Kirchheimbolanden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06352 911-2700 oder via Email unter der Adresse: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.