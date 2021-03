Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 6., und Dienstag, 9. März in ein Einfamilienhaus in Marnheim eingebrochen. Nach Polizeiangaben haben sie das gesamte Gebäude durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.