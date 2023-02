Bargeld haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in Dreisen gestohlen. Die Diebe gelangten auf das Grundstück, indem sie über ein Gartentor kletterten. Auf der Rückseite des Einfamilienhauses hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Über die Höhe der entwendeten Summe machte die Polizei keine Angaben. Zeugenhinweise werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter 06352 9110.