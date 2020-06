Am Samstag gegen 13.50 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Vorstadt eingebrochen. Der etwa 20 Jahre alte Mann war ins Innere des Gebäudes gelangt, indem er die Eingangstür aufgehebelt hat. Dabei hat ihn allerdings ein nach Hause kommender Bewohner überrascht – der Einbrecher hat daraufhin das Weite gesucht. Er soll einen Kapuzenpulli und eine Basecap – beide schwarz – getragen haben. Die Polizei hat sofort in der Umgebung nach dem Täter gefahndet, allerdings erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-100 zu melden.