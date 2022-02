Es mag zuerst wie ein Fantasyspiel klingen, aber Baumwächter zu werden hat einen ganz realen Hintergrund. Nämlich den, sich mehr in der Natur zu bewegen. Bei der neuen Initiative „Baum-Guard“ müssen 15 Aufgaben rund um Sport und Natur bewältigt werden. Nur so wird man geprüfter Baumwächter.

Mehr Bewegung in der Natur, mehr Wissen über die Natur, stärkeres Umweltbewusstsein und kreisübergreifende Zusammenarbeit von Vereinen – das sind die vier Aspekte, die die neue Initiative „Baum-Guard“ – Guard bedeutet Wächter – laut Marc Wagner ausmachen. Der Bewegungsmanager des Donnersbergkreises hat das Konzept zusammen mit seinem Kampfsportverein „Vikings Muay Thai“ erstellt, von dem er Erster Vorsitzender ist.

„Baum-Guard“ findet in Kooperation mit der Landesinitiative „Land in Bewegung Rheinland-Pfalz“ und einer Reihe von Vereinen und Institutionen im Donnersbergkreis statt. Wer daran teilnimmt, soll vielseitige Bewegungen erfahren, seltenes Wissen in der Natur erlangen und gesunde Ernährung kennenlernen. Mit dabei sind zahlreiche Partnervereine: TuS Bolanden, TSG Zellertal, Radfahrverein All Heil Bolanden, Radfahrverein Falke Göllheim, Tanzsportgemeinschaft Grün-Weiss Kirchheimbolanden, VT Rockenhausen, Bergbauerlebniswelt Imsbach, Landfrauenverband Pfalz, Imkerverein Donnersberg, diverse Jugendfeuerwehren sowie das Forstamt Donnersberg.

15 Aufgaben zu absolvieren

Jeder Verein bietet eine speziell auf ihn zugeschnittene Aktivität an. Bei den Vikings stehen zum Beispiel Thaiboxen und Selbstverteidigung im Mittelpunkt, eine Schatzsuche erwartet die Teilnehmer an der Bergbauerlebniswelt Imsbach, die Jugendfeuerwehren bieten Feuerwehrspiele an. Bewegung zu Musik steht bei der TSG Grün-Weiss im Mittelpunkt, der TuS Bolanden will einen Fun-Ball-Parcours aufstellen, der RV Bolanden bietet Radtouren an und bei den Landfrauen dreht sich alles um gesunde Ernährung.

Insgesamt gibt es 15 solcher Aktivitäten, die zwischen dem 1. April und dem 17. Dezember ausgeführt werden können. Entsprechende Termine gibt es auf der Homepage im Internet, jeder Teilnehmer organisiert selbst, wann er welche Disziplin ausführt. Wer alle 15 Aufgaben erfolgreich absolviert hat, erhält eine Ehrenurkunde, darf sich geprüfter Baumwächter nennen und wird mit der Teilnahme an einer Baumpflanzaktion belohnt. Bei zehn bestandenen Prüfungen gibt es bereits eine Siegerurkunde. Angedacht ist auch noch eine Verlosung von Gutscheinen, die von örtlichen Sponsoren stammen.

Baumwissen für Quiz gefragt

Und was hat das nun alles mit Bäumen zu tun? Der Baum steht stellvertretend für die vielen Aktivitäten in der Natur und im Wald erklärt Marc Wagner. In vier Disziplinen stehen Bäume zudem im Mittelpunkt: Das Forstamt Donnersberg bietet vier Rundwanderungen von drei bis sechs Kilometer Länge an, jede in einem anderen Forstrevier, erklärt Förster Martin Teuber vom Revier Dannenfels. An jeder Route stehe unübersehbar ein ganz besonderer Baum, der üblicherweise in unserer Gegend nicht verbreitet ist.

An diesem Baum befindet sich entweder ein QR-Code, zum Scannen mit dem Smartphone, oder ein Zettel zum Abschreiben oder Abfotografieren. Darauf stehen verschiedene Informationen über den besonderen Baum. Diese werden am Ende der Wanderung für ein Quiz gebraucht. Erst danach gelten die Forstamt-Disziplinen als erfolgreich abgeschlossen. Und dann bleiben nur noch elf weitere Aufgaben, bis die endgültige Ernennung zum Baumwächter winkt.

Info

Anmeldung ab 1. März an Vikings-Muaythai@gmx.de. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.vikings-muaythai.de/baum-guard/.

Zur Sache: So läuft die Aktion

Ab dem 1. März können sich Interessierte unter der E-Mail-Adresse Vikings-Muaythai@gmx.de von Marc Wagner registrieren lassen. Vor- und Nachname, Alter und Wohnort sind dafür notwendig. Wer registriert ist, erhält einen Baum-Guard-Pass, der zur Anmeldung zu den Aktivitäten notwendig ist. Der Pass kann in der Trainingshalle der Vikings, Bahnhofstraße 26, in Marnheim abgeholt werden. Darin wird auch die erfolgreiche Teilnahme an den Disziplinen festgehalten, die man zwischen dem 1. April und dem 17. Dezember wahrnehmen kann. Was wann wo stattfindet, erfährt man im Internet, die Teilnahme organisiert man selbst.