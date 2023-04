Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in der Brücke in Eisenberg ist bald Weihnachten. Hier werden bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs ausgestattet. Ein Team von rund 30 ehrenamtlichen Helfern sorgt dafür, dass besonders an Weihnachten keiner vergessen wird – und auch die Kleinsten etwas bekommen.

Christiane Becker von der Brücke in Eisenberg hat in mühevoller Kleinarbeit 40 Tüten mit Weihnachtsmotiven beklebt, die sie zuvor selbst aus Tonpapier ausgeschnitten hatte. „Das