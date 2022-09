Hunderte interessierte Besucher sind am Samstag der Einladung der Walther-Werke gefolgt. Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens hatte das Traditionsunternehmen im Steinborner Gewerbegebiet zum Tag der offenen Tür geladen.

Beim Tag der offenen Tür der Walther-Werke am vergangenen Samstag hatten die Besucher die Gelegenheit, einmal hinter die Glasfassade des vor einigen Jahren errichteten Erweiterungsbaus zu blicken. Durch fachkundige Firmenmitarbeiter erfuhren sie bei einer der zahlreichen Führungen Interessantes über die breite Palette an Produkten und deren Herstellung.

Schlägt man einen Bogen von den Anfängen des Unternehmens, das Ferdinand Walther 1897 im sächsischen Grimma bei Leipzig gründete, bis in die heutige Zeit, wird der Quantensprung über 125 Jahre bei der Fertigung der Artikel deutlich sichtbar. Den Amboss, der eigentlich eine ausgediente Eisenbahnschiene war, auf dem der Gründer in Handarbeit Schmiedearbeiten herstellte, gibt es in der modernen Produktionsweise nicht mehr. Blitzblanke und moderne, digital gesteuerte Maschinen haben die Position des Handwerkers eingenommen und fertigen präzise sowie in Windeseile die einzelnen Bauteile der Steckverbindungen. Jene finden im Bereich Elektrik die unterschiedlichsten Verwendungen auf Campingplätzen und Baustellen aller Art sowie in der Industrie.

Anlage mit Eigenentwicklungen

Den Höhepunkt bei der Führung bildet die vollautomatisierte Fertigungslinie zur Herstellung der CEE-Steckvorrichtungen unter der Bezeichnung Neo. Für diese 2019 auf dem Markt eingeführte Steckvorrichtung erhielten die Walther-Werke im selben Jahr den Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz. Die Besonderheit der in Eigenleistung entwickelten Fertigungslinie besteht in 13 miteinander verbundenen Modulen, die den Neo in transparenten Einzelschritten vollautomatisch produziert.

Die Anlage besteht teilweise aus Eigenentwicklungen, die es nicht zu kaufen gibt. Als Beispiel sei ein Schiffshebewerk in Schottland als Vorbild für eine in der Anlage benötigte Hebeanlage genannt. Erstaunlich, dass trotz aller vorhandenen vollautomatischen Technik die fertigen Neo-Stecker von einer Mitarbeiterin von Hand verpackt und in Kartons gesetzt werden.

Ein umfangreiches Ausbildungsangebot

Weitere Informationen konnten die Besucher über das umfangreiche Ausbildungsangebot des Unternehmens mitnehmen Ebenso wie Neues über das Schwerpunktthema Elektromobilität und die Ladelösungen, die auch wesentlicher Teil der Produktpalette sind. Praktische Erfahrungen dazu bot ein Grünstadter Autohaus mit Probefahrten seiner E-Autos an.

Für die Verpflegung der Besucher mit Speis und Trank sorgten etliche Stände auf dem Firmengelände. Bei der für den Abend vorgesehenen Jubiläumsparty hat die Frankfurter Urban Club Band mit ihrer live dargebotenen Performance auf der Bühne die Stimmung angeheizt und die Geburtstagsgäste in Partylaune versetzt.