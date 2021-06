Letztes Jahre musste die „Begegnung in der Kunst“, das große Lebenshilfe-Sommerfest im Schlosspark, coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr wagen die Macherin der zweiten Augusthälfte einen Neustart – und wollen „die Puppen tanzen lassen“.

„Wir lassen die Puppen tanzen“: Der Titel sei in zweifacher Hinsicht wörtlich zu nehmen. Denn zum einen soll ein Fest gefeiert werden – unter allen Maßgaben natürlich, die das Pandemiegeschehen auferlegt –, zum anderen sollen Puppen eine wichtige Rolle spielen, wie Andy Kolb, einer der Organisatoren aus den Reihen der Lebenshilfe, zusammenfasst. Und für dieses Workshop -Thema bittet Kolb die Bevölkerung auch um Materialspenden.

Wichtige Bestandteil der Begegnungen in der Kunst sind neben dem inklusiven Festival die gestalterischen Workshops im Vorfeld, die dem Fest auch seinen auf die Kunst bezogenen Namen geben. Seit vielen Jahren arbeiten hier beeinträchtigte und nicht beeinträchtige Teilnehmer unter künstlerischer Anleitung mehrere Tage miteinander zu einem bestimmten Thema. Und diesmal sollen Puppen geschaffen werden, aller Art und Größen. Zur Anleitung ist mit den Künstlerinnen Annette Ruther, Barbara Dittmer, Marion Kolb und Regina Planz das bewährte Betreuerteam fast komplett wieder dabei. Den obligatorischen Musik-Workshop wird wieder Richard Waltner gestalten, für den Tanz setzt Kolb auf die Gruppe „Tanzbar Bremen“. Und darin könnten auch die Puppen eine Rolle spielen.

Damit daraus das vielgestaltige und bunte Bild werden kann, das sich dazu im Kopf formt, sind die Macher auf Materialspenden angewiesen. Gebraucht werden laut Kolb dünne Tücher, Schals, Krawatten, Socken, Hüte und Ähnliches, um die Puppen gestalten und ausstaffieren zu können. Abgeben könne man die Sachen in der Lebenshilfe-Wohnstätte in der Bahnhofstraße.

Die Detailplanung ist natürlich noch im Gange. Bewusst seien die Organisatoren mit dem Termin nach hinten gegangen, die Workshops beginnen diesmal am 17. August und werden sich bis 20. August erstrecken. Die übliche Präsentation der Workshop-Ergebnisse soll freitags im Vorfeld von „Kabarett im Garten“ stattfinden, dafür kündigt die Stadt als Veranstalter diesmal den Comedian Bernd Stelter an. Dafür ist auch noch Feinabstimmung mit der Stadt erforderlich, so Kolb. Das eigentliche Festival folgt dann am Samstag mit vielen inklusiven Gruppen, die ihre Farben in den Schlosspark tragen werden mit Musik, Tanz, Theater und Ähnlichem.