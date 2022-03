Mit leichten Blessuren davon gekommen ist ein 22-jähriger Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen in der Bayerfeld-Steckweilerer Hauptstraße mit seinem Wagen gegen eine Mauer sowie eine Laterne geprallt ist. Der Mann aus dem Landkreis Kusel war laut Polizei gegen 6.45 Uhr auf der B48 in Richtung Rockenhausen unterwegs, als er nach eigener Aussage in einer scharfen Linkskurve einem zum Teil auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Der 22-Jährige wurde vor Ort vom DRK-Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Verursacher ist weiter gefahren, ohne sich um den Geschädigten zu kümmern. Die Polizei hofft diesbezüglich auf Hinweise von Zeugen bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Alsenz und Obermoschel, die allerdings aufgrund einer Fehlinformation verspätet am Unfallort eingetroffen sind: Sie waren versehentlich in entgegengesetzte Fahrtrichtung geschickt worden und mussten auf dem Weg nach Hochstätten wenden.