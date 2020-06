Das Begrüßungsschild der Gemeinde und einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Stromkasten haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag in der Otterberger Straße mit Graffiti verunstaltet. Das Schild am Imsweilerer Ortseingang aus Richtung Gundersweiler war mit blauer und roter Farbe beschmiert, unter anderem mit dem Schriftzug „LAME“. Der Verteilerkasten an der Friedhofsmauer war mit einer Welle und dem Wort „SURF“ besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.