Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vincero! Ganz im Sinn und Klang von Puccinis „Nessun Dorma“ siegte am Silvesterabend die Musik in der ausverkauften Werner-von-Bolanden-Halle. Die Arie aus der Oper „Turandot“ in der Interpretation von Tenor Jeongkon Choi war ein Höhepunkt des Abends. Dirigent Daniel Schneider und die 40 Mitglieder des Musikvereins Bolanden breiteten vor ihrem Publikum einen Klangteppich bekannter und beliebter Melodien aus.

Eröffnet wird das Konzert stimmungsvoll mit dem „Sonnenaufgang“ aus „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss. Das Blasmusikorchester zeigt mit der symphonischen