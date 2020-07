Die Gemeinde Breunigweiler hat eine neue Attraktion bekommen: Einen Skulpturenpfad, den Axel Baumgart und Mario Kuby geschaffen haben. Die ersten elf Skulpturen aus Holz sind bereits aufgebaut.

„Die Idee ist nicht neu, und wir haben das auch nicht erfunden. Es gibt einen Weg im Langenscheid in Ramsen am Ortsende in Richtung Bockbachtal oder auch einen in Höringen in Richtung Wackenbornerhof“, erzählt Axel Baumgart, wie der Gedanke zur Schaffung des Skulpturenwegs entstanden ist. Der Ausgangspunkt war ursprünglich auch ein anderer.

„Es ging bei unseren ersten Überlegungen darum, einen alten Weg wieder herzurichten“, sagt Ortsbürgermeister Marcel Form. „Das hat der alte Gemeinderat noch gestattet, und auch die Abstimmung mit Forstamt ist gelaufen“, so der Ortsbürgermeister. „Den Pfad kenne ich aus meiner Jugend. Früher sind die Breunigweilerer dort entlanggelaufen, wenn sie zum Pfrimmerhof zum Schwimmen und zum Besuch der Gaststätte wollten“, begründet Baumgart, warum er mit seinem Freund Kuby den Weg zunächst einmal freigeschnitten hat.

Unterschlupf für Kleinlebewesen

„Dort lag viel Bruchholz, das haben wir naturnah im Wald aufgeschnitten, es aber an Ort und Stelle belassen, um Kleinlebewesen Unterschlupf zu bieten“, sagt Baumgart. Gesehen habe er einen solche Vorgehensweise in Bad Mergentheim, wo im Wildtierpark mit Altholz ähnliche Refugien für Kleinlebewesen und Kleinsäuger geschaffen wurden.

Rund einen Monat Arbeitszeit haben die beiden investiert. „Wir wurden in dieser Zeit oft von Mitbürgern angesprochen, die sich gefreut haben, dass der Weg wieder begangen werden kann“, erzählt Baumgart. Der Gedanke mit den Skulpturen kam erst später, eine Radtour in Ramsen gab den Ausschlag. Die Verkehrssicherung des Weg ist mit Förster Dieter Gass abgesprochen. Allerdings schließt die Forstverwaltung aus, dass Kosten oder Unterhaltungsaufgaben für die Behörde entstehen.

Figuren mit der Motorsäge geschaffen

„In diesem Jahr haben wir dann damit angefangen, Skulpturen und Figuren zu schaffen“, sagt Baumgart. „Mit Motorsäge, Stechbeitel und Bunsenbrenner haben wir die ersten Holztiere gestaltet. Kleine Wildschweine aus Holz, Frischlinge, waren die ersten Arbeiten der beiden Bastler, die im Wald aufgestellt wurden. Zu den Frischlingen haben sich mittlerweile größere Wildschweine gesellt, so dass eine gesamte Familie der Schwarzkittel anzutreffen ist. Aus einem missratenen Igel ist ein Hamster geworden, einen Igel gibt es mittlerweile auch.

„Das gesamte Projekt soll langsam wachsen. Wir haben einen Hirsch gebaut und einen Esel.“ Zwei Männchen dienen als Wegweiser für die Besucher. Der Pfad hat jetzt sogar eine Namen: „Pfrimmerköpfelpfad“, weil die Gewanne dort Pfrimmerköpfel heißt.

Bürgerbeteiligung erwünscht

Pläne für die Zukunft haben Kuby und Baumgart auch schon. „Klar, wir werden weitere Figuren bauen, aber es dürfen sich gern auch andere Bürger aus dem Ort betätigen und etwas beisteuern.“

Auch andere Ideen sollen realisiert werden: beispielsweise ein Lebensturm, der Kleinlebewesen wieder einen Lebensraum bietet. Außer der Genehmigung gibt es bislang noch keine offizielle Unterstützung der Kommune. Der Verein Pfrimmtal-Touristik will eventuell das Projekt bewerben, um den Pfad auch bei Wanderern bekannt zu machen.