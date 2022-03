Sensible, nachdenkliche Chansons und pointierte Kabarett-Lieder – dafür steht die Musikerin Lucy van Kuhl. Wenn sie am Sonntag im Blauen Haus ihr aktuelles Programm „Dazwischen“ spielt, ist das auch die Chance auf ein bisschen Wirklichkeitsflucht. Sowohl für das Publikum als auch für die Künstlerin.

Mit dem Blick aufs Meer scheint vieles erträglicher. In diesen Tagen, da Krieg in Europa herrscht, vermag aber auch der Blick aufs Wasser nicht die Sorgen wegzuspülen, die den Kontinent gerade umtreiben. Wir erreichen Lucy van Kuhl in ihrer Wahlheimat Südfrankreich, an der Küste der Provence, einen Tag, bevor sie nach Deutschland aufbricht, um einen Auftritt im Blauen Haus im Weierhof zu absolvieren. Ob sie den Krieg in der Ukraine ansprechen wird? Ihn auf der Bühne thematisiert? Sie weiß es noch nicht. Van Kuhl sagt, sie sei keine politische Künstlerin. Gesellschaftskritisch, ja, aber nicht unbedingt politisch. Wollen ihre Zuhörer von ihr überhaupt etwas zum Krieg hören? Oder suchen sie nach der ganzen Dauerberieselung nicht eher nach ein bisschen Ablenkung und Zerstreuung? Eskapismus? „Mir geht es ja selbst auch so“, sagt sie.

Viele lernen erst jetzt in dieser Krise, wie nah und eng in Europa doch alles beieinander ist. Van Kuhl weiß das schon länger. Die gebürtige Kölnerin lebt seit Jahren mit ihrem Partner in der Provence, hat aber auch einen Zweitwohnsitz in Berlin. Eine „Pendlerin zwischen den Welten“ schreibt mancher an so einer Stelle dann gerne, aber so unterschiedlich sind diese Welten gar nicht, findet van Kuhl. Es sind oft ähnliche, in Pandemiezeiten sogar die gleichen Themen, die die Menschen in den beiden Ländern beschäftigen, und man ist ja irgendwie auch immer nah genug dran, um das Wichtigste aus dem Nachbarland mitzubekommen.

Pasta oder Pizza?

Van Kuhl schreibt zwar viel in Frankreich, die Umgebung inspiriert sie, sie singt aber normalerweise auf Deutsch und tritt auch vor allem in Deutschland auf. „Die Sprache spielt eine große Rolle. Ich spreche zwar sehr gut Französisch, aber hier geht es ja auch um Poesie. Da mit Muttersprachlern mitzuhalten, das wäre schon eine Herausforderung“, sagt sie. Und weil sie in Frankreich eigentlich nicht performt, bewegt sie sich hier und dort auch in unterschiedlichen Blasen. Mit der Künstlerszene ist sie in Deutschland enger vernetzt, kennt also auch die Sorgen und Nöte der Kreativen hierzulande besser als in der Grande Nation. Klar, auch bei ihr selbst brachen jede Menge Auftritte weg, es gab finanzielle Hilfe vom deutschen Staat. Aber fast noch schlimmer als das Monetäre sei eigentlich das Gefühl gewesen, überflüssig zu sein, sich fehl am Platz zu fühlen. Ein Gefühl, das sich auch nicht ganz abschütteln ließ, als zwischenzeitlich mal wieder Auftritte möglich waren. „Mein Eindruck ist, dass hierzulande die Menschen die kulturellen Angebote etwas zögerlicher annehmen als in Frankreich“, sagt sie.

Van Kuhl hofft natürlich, dass das im Blauen Haus nun anders ist. In ihrem neuen Programm geht es nun um das „Dazwischen“. Und auch, wenn der Verdacht nahe liegt, dass van Kuhl damit die Zeit zwischen zwei Lockdowns oder zwei Krisen beschreibt, ist er doch zu kurz gegriffen. Van Kuhl hat das Programm schon vor Corona entwickelt und später zwar natürlich ein bisschen angepasst, im Großen und Ganzen beschäftigt sie sich aber eher mit dem „Dazwischen“ im Allgemeinen. Im Alltäglichen. Pasta oder Pizza? Samsung oder Apple? Bleibe ich bei meinem Partner oder will ich etwas Neues? Schaffe ich es, zwischen meinen Terminen auch noch eine Begegnung mit einem Menschen, der mir wichtig ist, einzuschieben? Arbeite ich noch oder lebe ich schon?

Zunächst Pianistin für andere Künstler

Lucy van Kuhl will mit ihrem neuen Programm zeigen, dass der „Dazwischen“-Zustand etwas Aufregendes haben kann. Es geht nicht immer um ein Entweder-Oder, sondern auch mal um ein Sowohl-als-auch. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt van Kuhl Situationen aus dem Leben, in sensiblen Chansons und knackig-pointierten Kabarett-Liedern. Liedermacherin oder musikalische Kabarettistin? Irgendwie irgendwas dazwischen.

Übrigens: van Kuhl steht beim Label „Sturm und Klang“ von Liedermacher Konstantin Wecker unter Vertrag. Die beiden haben sich auf einer Reise kennengelernt, irgendwann hat sie sich getraut, ihm mal ein paar Demos zu schicken. Er sei sofort begeistert gewesen, der Rest ist Geschichte. Er ist auch auf ihrem jüngsten Album „Alles auf Liebe“ zu hören, das 2021 erschien. Ihr zweiter Longplayer. Nicht so schlecht für eine, die erst spät zum Singen kam, früher ausschließlich andere Künstler als Pianistin begleitet hat. Den Namen „Lucy van Kuhl“ hatte sich Corinna Fuhrmann, wie die Künstlerin bürgerlich heißt, damals als Sicherheitsnetz zugelegt. „Wäre ich mit der Solosache gescheitert, hätte ich meinen realen Namen unbeschädigt gelassen“, sagt sie und lacht heute darüber. Van Kuhl hat auf sich selbst gesetzt – und Recht behalten. Heute tritt sie nur noch unter ihrem Künstlernamen auf. Am Sonntag dann im Blauen Haus.

Termin

Lucy van Kuhl kommt am Sonntag, 6. März, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Dazwischen“ ins Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Veranstalter ist der Neue Landweg. Er bittet um Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über die Seite 'Tickets' auf der Homepage www.neuerlandweg.de. Ein Vorverkauf findet nicht statt. Abendkasse gibt es nur, wenn nicht alle Tickets vorab verkauft werden.