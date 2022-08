Das Lebenshilfe-Festival machte am Wochenende den Schloßgarten zum Ort bemerkenswerter Kunst und zum kulturellen Treffpunkt für beeinträchtige und nicht beeinträchtigte Menschen, auf der Bühne und im Publikum.

Zum 15. Mal fand die „Begegnung in der Kunst“ statt – in diesem Jahr mit alten Freunden und neuen Entdeckungen. Das Helmi, die Publikumslieblinge aus Berlin, hatten neben Rotkäppchen eine alte Liebesgeschichte im Gepäck. Das belgische Theater Stap (Bild) nahm mit dem „Spektakel von den Halben und Ganzen“ das Publikum mit in eine vollkommen unvollkommene Welt. Für Aufregung sorgten die „Grumpy Unicorns“ des Hijinx Theatre, die so gar nicht liebreizenden Einhörner. Die Hora Band aus Belgien und „Marion und Sobo“ sorgten für gute Schwingungen an diesem Abend. Sehr guter Besuch, volles Haus, an der Schlossgartenbühne war kein Platz mehr frei. tsp