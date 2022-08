Nach einer abgespeckten Variante im letzten Jahr, als coronabedingt nur die Workshops abgehalten werden konnten, meldet sich die „Begegnung in der Kunst“ nun Ende August in vollem Umfang wieder zurück. Das beliebte Sommerfest der Lebenshilfe kann sich wieder auswachsen zum farbenfrohen Theater-, Kunst und Musikspektakel.

Die überaus lebendige inklusive Kulturszene kann sich also wieder zum Open-Air-Festival ein Stelldichein geben im Kirchheimbolander Schlossgarten, wie immer in internationaler Breite: Aus Cardiff in Wales kommt das Hijinx-Theater, aus dem belgischen Turnhout das Theater Stap, und aus Zürich reist die Hora-Band mit der Singer-Songwriterin Denise Wick Ross an. Wieder mit von der Partie: „Das Helmi“ aus Berlin mit seinen schrägen Puppen aus Stofffetzen, Styropor, Draht und anderen Resten. Die kürzeste Anreise haben jedenfalls die Artisten und Jongleure des Kinderzirkus Pepperoni, die nur von Rockenhausen aus über den Berg müssen.

Die musikalischen Glanzlichter an den Abenden setzen die erwähnte Hora-Band am Freitag und am Samstag ab 20.30 Uhr die Singer-/Songwriterin Mina Richmann, eine 23-jährige Deutsch-Iranerin, die von Unabhängigkeit singt und klassische Geschlechterrollen aufs Korn nimmt.

Raus aus der Begegnungslosigkeit

Soweit das Tableau des Festivals, das am Freitagbend, 26. August, beginnt und dann am folgenden Samstagnachmittag- und abend buntes Leben in den Schlosspark bringen wird. Dem gehen ab 23. August die inklusiven Workshops voraus, die beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Teilnehmer in Kreativwerkstätten zusammenbringen. „Wir machen uns diesmal das Wort ’Begegnung’ besonders bewusst“, kommt Andi Kolb, der das inklusive Projekt seit seiner ersten Auflage 2006 gemeinsam mit Andreas Meder gestaltet, auf die Themenwahl zu sprechen. Begegnung als Kernanliegen gerade auch der Inklusionsarbeit – zudem nach pandemiebedingte n Jahren der Begegnungslosigkeit. Es soll um Begegnungsplätze gehen, um Tische, Sitzgelegenheiten, auch um Dinge, die Einfluss haben auf Begegnungen wie ein Labyrinth oder Masken, erklärt Kolb, der lange Zeit Leiter der Lebenshilfe Wohnstätte in Kirchheimbolanden war und heute für die Lebenshilfe in Kaiserslautern arbeitet. Auch sollen Requisiten entstehen für die Theateraufführungen am Wochenende.

Fünf Workshops sind vorgesehen, für die gegenüber der Schlossparkbühne wieder Zelte aufgebaut werden. Zum Teil werden sich Akteure des Festivals als Anleiter einbringen. Relativ offen gestaltet sich der Kunst-Workshop, hier können Interessierte auch stunden- oder tageweise teilnehmen, heißt es in der Ankündigung. Der Workshop liegt bei Künstlerinnen aus der Region in bewährten Händen: Regina Planz, Barbara Burgis-Dittmer, Marion Kolb, Annette Ruther und Margita Schreier sind seit Jahren ein eingespieltes Team.

Vier Tage Tüfteln, Proben, Gestalten

Bei den anderen vier Workshops wünschen sich die Macher möglichst durchgängige Teilnahme an allen vier Tagen. Beim Musik-Workshop bringt sich die Hora-Band ein, Akteure von Tanzbar Bremen gestalten den Tanz-Workshop, die Theater-Werkstatt wird geleitet von Stap-Mitgliedern. Das Thema Kostümgestaltung wiederum liegt in Händen der Compagnie DK-Bel aus Frankreich.

Getüftelt, geprobt, gebastelt wird von 23. bis 26. August täglich von 10 bis 16 Uhr. Eine erste Präsentation der Ergebnisse wird es am Freitagabend geben, dann wieder am Samstag ab 14 Uhr (Kunst) und um 16.45 Uhr (Tanz, Theater, Musik). Die Teilnahme an den Workshops kostet nichts, wer mitmachen möchte, wird um eine Anmeldung gebeten.

Kurz-Info

Begegnung in der Kunst, Sommerfest der Lebenshilfe im Schlossgarten Kirchheimbolanden; fünf Workshops vom 23.-26. August im Schlossgarten; Festival am Freitag, 26. August, ab 18 Uhr, und Samstag, 27. August, ab 14 Uhr. Anmeldung zu den Workshops: Tel. 0631 414994611, andreas.kolb@lebenshilfe-kl.de