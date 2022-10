Die Interkulturelle Woche 2022 war so umfangreich wie noch nie. Integrationsbeauftragte Erika Steinert zieht eine positive Bilanz – Luft nach oben gibt es dennoch.

Die Interkulturelle Woche 2022 im Donnersbergkreis war rekordverdächtig: 34 Veranstaltungen fanden innerhalb von 16 Tagen statt – eine deutliche Steigerung verglichen mit den letzten Jahren. Nicht einmal in der Landeshauptstadt Mainz gab es diese Vielzahl an Angeboten, wie die Integrationsbeauftragte Erika Steinert stolz betont.

Neu in diesem Jahr waren Treffen von Helferkreisen für Geflüchtete, die wegen des Krieges in der Ukraine wieder aktiv geworden sind. „Dass die Aufnahme der vielen Geflüchteten im Kreis so gut funktioniert, hängt mit der Zusammenarbeit der Helferkreise zusammen“, sagt Erika Steinert. Diese Kooperation sei auch entscheidend für den Erfolg der Interkulturellen Woche. Die Treffen der Helferkreise seien bei ukrainischen Geflüchteten gut angekommen, berichtet Steinert. Generell hatten Veranstaltungen, die Möglichkeit zur Begegnung boten, für Steinert „einen hohen Stellenwert“, denn: „Miteinander feiern, sich austauschen, das verbindet die Kulturen“.

Interkulturelles Frühstück soll ausgebaut werden

Zu diesen Veranstaltungen gehörte auch das interkulturelle Frühstück in der Donnersberghalle. Hier wurde ein 30-minütiger Film mit dem Titel „Interkulturelle Reise über den Donnersberg“ über die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer im Kreis gezeigt, der nun auch auf YouTube zu finden ist. Das Frühstück soll auch in Zukunft wieder stattfinden – möglichst auch über den Rahmen der Interkulturellen Woche hinaus. „Ich hoffe, dass das interkulturelle Frühstück auch von anderen Initiativen aufgegriffen wird“, schildert Erika Steinert. So soll es im Idealfall mehrmals im Jahr stattfinden können.

Auch auf die Angebote, die nicht nur der Begegnung, sondern der Information dienen sollten, blickt Erika Steinert weitgehend zufrieden zurück. So habe sie der Vortrag eines ehemaligen Neonazis an Schulen „sehr beeindruckt“. Gleiches gelte für die Kompetenztrainings, die speziell für Geflüchtete angeboten wurden und von vielen ukrainischen Frauen genutzt worden sei.

Wenig Vielfalt bei Tagesausflug

„Ich bin sehr zufrieden“, blickt Steinert auf die Woche zurück, dennoch gebe es „bei einigen Veranstaltungen noch Luft nach oben.“ Der von der Türkisch-Islamischen Gemeinde Eisenberg organisierte Tagesausflug nach Saarburg sei fast ausschließlich von Menschen mit türkischer Herkunft wahrgenommen worden. Erika Steinert wünscht sich hier mehr Vielfalt. Dazu kommt das Kirchenhopping durch Eisenberg, bei dem Erika Steinert die einzige Teilnehmerin gewesen sei. „Wir waren uns einig, dass das besser beworben werden muss“, sagt Steinert. Auch müsse die Zusammenarbeit hier weiter verstärkt werden.

Damit beginnt die Integrationsbeauftragte schon jetzt. „Nach der Interkulturellen Woche ist vor der Interkulturellen Woche“, weiß sie. So habe es bereits Gespräche mit der Vorsitzenden der muslimischen Frauen in Eisenberg, Gülten Tan gegeben. Wichtig sei, dass nicht nur eigene Veranstaltungen organisiert, sondern auch andere besucht werden.

Der offizielle Termin für die bundesweite Interkulturelle Woche 2023 steht schon fest – vom 24. September bis zum 1. Oktober. Ob im Donnersbergkreis aus einer Woche wieder 16 Tage werden und ob es wieder so viele Veranstaltungen geben wird, das hänge von verschiedenen Faktoren ab, sagt Steinert. Zum einen davon, wie die Situation in der Ukraine bis dahin aussehen wird. Zum anderen von der Vernetzung zwischen den Ehrenamtlern und vom Engagement der Initiativen, Helferkreise und Organisationen. Denn – so die Schilderung Steinerts zu Beginn des Films über die Flüchtlingshilfe: „Ohne das Ehrenamt geht nichts.“