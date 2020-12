Die Zeit der Geschenke ist näher gerückt – auch bei der Kreismusikschule kann man sich in diesen Tagen über eine ganz besondere Bescherung freuen: Dank einer großzügigen Spende der Sparkasse Donnersberg konnte die Schule einen hochwertigen Stutzflügel der Marke Grotrian Steinweg anschaffen, wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung informiert.

Aus diesem Anlass kamen Sparkassenchef Günther Bolinius und Landrat Rainer Guth in die Karl-Ritter-Schule, wo sie gleich ein kleines Vorspiel am neuen Instrument erleben konnten. Angeschafft wurde der Flügel zum Sonderpreis von 9500 Euro über das Musikhaus Müller in Kaiserslautern und komplett finanziert durch die Sparkassenspende. Viktor Wendtner, der mit Lucia Flores seit kurzen die Schule leitet, ließ das Instrument gleich zu Wort kommen und erfreute die Besucher aus Kreishaus und Sparkasse kurz mit „wohl temperierten“ Klängen.

Dass er die Spendenzusage für einen kulturellen Zweck spontan und sehr gern gegeben habe, ließ Bolinius wissen. Auf seinen Vorschlag, den Flügel hin und wieder für ein Sparkassen-Konzert auszuleihen, ging die Leitung der Kreismusikschule gerne ein. Der Landrat und alle Anwesenden dankten nicht nur für das aktuelle Sponsoring, sondern zugleich für die seit Jahrzehnten bestehende regelmäßige Unterstützung für die Kreismusikschule.