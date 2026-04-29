Dr. Peter Kastner arbeitet in Kirchheimbolanden als Mediziner. Gerüchte um die Schließung seiner Praxis kursierten. Nun stellte der Arzt seine berufliche Situation richtig.

Die HNO-Praxis von Dr. Peter Kastner war aus gesundheitlichen Gründen zuletzt längere Zeit geschlossen. Patientinnen und Patienten fürchteten, dass die Praxis gar nicht mehr öffnen könnte. Hintergrund: Der Mediziner ist nicht mehr weit vom Ruhestand entfernt und wollte seine Praxis schon seit längerer Zeit verkaufen. Infolge der RHEINPFALZ-Berichterstattung meldete sich der Arzt nun und stellte seine Situation klar: „Zum 1. April 2024 habe ich meine Praxis an das Meliva MVZ Westpfalz verkauft. Seitdem bin ich nicht mehr der Praxisinhaber, sondern nur noch Angestellter.“ Kastners Praxis ist damit vor zwei Jahren in das MVZ integriert worden.

„Direkter Verkauf“ von Arztsitz nicht möglich

Im April 2024 hatten die Verantwortlichen des Meliva MVZ im Rahmen einer Pressemitteilung betont, dass man den Standort in Kirchheimbolanden langfristig halten und sogar erweitern wolle. Dafür sollten die Praxisräume modernisiert und technisch aufgewertet werden. Künftig, so hatten es die Meliva-Verantwortlichen bei der Praxisübernahme ausgeführt, sollten in die Praxis auch zusätzliche Fachbereiche einziehen. Mehrere aktuelle RHEINPFALZ-Anfragen zu dem Thema blieben von Meliva allerdings unbeantwortet.

Grundsätzlich ist der Sachverhalt in Deutschland rechtlich so zu erklären: Ein Arzt möchte seinen Vertragsarztsitz nicht mehr selbst weiterführen und ein MVZ will ihn übernehmen. Der Arzt verzichtet dann in der Regel auf seine Zulassung zugunsten einer Anstellung im MVZ. Dafür müssen formelle Anträge gestellt werden. Es wird geprüft, ob die Übernahme rechtlich zulässig ist, vor allem nach Bedarfsplanung und Zulassungsrecht. Wenn der Ausschuss zustimmt, wird der bisherige Vertragsarztsitz nicht einfach „verkauft“, sondern in eine Anstellung im MVZ überführt. Häufig arbeitet der bisherige Praxisinhaber zunächst noch als angestellter Arzt im MVZ. Später kann das MVZ die Stelle im Rahmen der Regeln weiterbesetzen.