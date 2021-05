Die Vorfreude wecken auf Zeiten, wenn alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen kann: Die Stadtbibliothek Kirchheimbolanden hat in jüngerer Vergangenheit neue Angebote entwickelt, vor allem im digitalen Bereich. Vor allem über ihre zwölf neuen Mitarbeiter freuen sich Yelda Yazicioglu und Leiterin Sabine Stöckel: „In diesen Coronazeiten können wir sie leider nicht nutzen“, bedauern beide – doch die Lernroboter brennen schon auf ihren Einsatz.

Er sieht aus wie eine handgroße Biene aus Plastik und heißt Bee Bott. Yazicioglu setzt ihn auf eine Matte mit Quadraten, in denen die Buchstaben des Alphabets zufällig angeordnet sind. Sie möchte dem Roboter einen Weg von B nach S einprogrammieren und bedient Knöpfe auf dem Rücken der Figur: drei Kästchen geradeaus, vier nach links... und „Go“. Der kleine Roboter befolgt brav den Weg, der ihm aufgetragen wurde, und piept, nachdem er sein Ziel erreicht hat.

„Kinder von vier bis sieben Jahren können so lernen, wie digitale Medien funktionieren, und technisches Grundverständnis erwerben“, erläutert Stöckel. Dass auch soziale Kompetenzen und Kreativität bei der Bedienung gefragt sind, zeigt Yazicioglu auf der Matte „Schatzinsel“, auf der die Kinder gemeinsam mit der Biene komplexe Aufgaben lösen können: „Wähle einen Ankerplatz, an dem die Piraten sicher landen können, finde einen Weg zur Schatztruhe.“ Dabei muss eingeplant werden, den Vulkan, die Schlangen und andere Gefahren zu umgehen. „Wir können das Programmieren einbauen in den literarischen Kontext einer Piratengeschichte, die wir vorher vorlesen.“

Erste Erfahrungen mit Programmiersprache

Für den Nachwuchs gibt’s eine gute und eine schlechte Nachricht – die schlechte: Verliehen werden die Roboter nicht. Die gute aber: Kita- oder Schulgruppen aus bis zu zwölf Kindern können in die Bibliothek in Kirchheimbolanden kommen. Sie können erste Erfahrungen machen mit der Programmiersprache, die Richtungsanweisungen beinhaltet. Stöckel, deren Söhne Informatiker sind, ist überzeugt, dass die Kinder ein wesentliches Merkmal des Roboters erkennen werden: „Er macht nur, was ich ihm sage – auch wenn es meine Fehler sind. Er hat keine Form von Intelligenz.“

Außerdem könnten die Kinder weitere Fähigkeiten erwerben, mutmaßt sie: „Sie müssen gut zuhören, damit sie die Funktion und Aufgabe verstehen. Und sie müssen eine komplexe Aufgabe in machbare Teilschritte unterteilen. Vielleicht sind sie kreativ und finden besondere oder einfachere Wege. Das machen wir in unserem analogen Alltag ständig.“

Auf Kinder ab acht Jahren warten statt der Bienen sechs blaue Dash-Lernroboter. Jeder besitzt ein Auge aus zwölf einzeln steuerbaren Lichtern und vier Bedienungsknöpfen auf der Oberseite. Programmiert wird Dash über ein Tablet mit der Wonder-App. Bibliotheksbesucher brauchen sich nicht zu wundern, wenn der 30 Zentimeter kleine Roboter ihnen entgegenfährt und sie mit einem freundlichen „Hallo“ begrüßt: Denn die Befehle dazu gibt Yelda Yazicioglu auf ihrem Tablet.

Wenn Dash seinen Kopf dreht, seine Lichter leuchten und er sagt „Yippiyeah, ich werde ein Zauberer“, dann weil Yazicioglu es ihm im Harry-Potter-Modus vorgesprochen hat. „Dash hat einen Erfinder- und einen Steuermodus. Wir können ihn auch in eine Geschichte einbinden. Wenn er zum Beispiel auf einer Matte einen Weg zum Bahnsteig neun dreiviertel finden muss, ohne die Muggel zu berühren.“ Sie weist auf eine stattliche Anzahl von Kompetenzen hin, die Kinder mit der Verwendung einüben könnten: Zusammenarbeit, Regeln vereinbaren, Lesekompetenz, eigene Ideen entwickeln, logisches Denken.

Noch einiges vor im digitalen Bereich

Im Grunde gehe es um die Schlüsseltechniken des Computergestützten Denkens: „um vorausschauendes und vernetztes Denken, nicht um konsumierendes Spielen, sondern um Kreativität“, wie Stöckel zusammenfasst. Es habe sie betroffen gemacht, dass deutsche Achtklässler bei der Internationalen Studie zur Medienkompetenz 2018 im digitalen Bereich unterdurchschnittlich abgeschnitten hatten.

Die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hoffen sehr auf bessere Zeiten zur Nutzung der Bibliothek. Die analoge Nutzung sei seit der Wiedereröffnung im August zwar zurückgegangen, doch sie sei weiterhin ein wesentliches Standbein des Angebots. Allerdings soll sich das Angebot vor allem digital weiterentwickeln: „Viel Nachfrage haben wir mit der Onleihe, durch die elektronische Medien wie E-Books kostenlos ausgeliehen werden können.“ Kostenloser Zugang zum Streaming-Portal Filmfriend, multimediale Bücherabenteuer sowie Tonie-Hörfiguren, die im Verbund mit den Büchereien in Winnweiler und Göllheim angeschafft wurden, sind weitere Teile des digitalen Angebots, das Yazicioglu seit knapp einem Jahr weiterentwickelt. Ihr nächster Plan: Jugendliche ab zwölf Jahren sollen in einem Escape Room gemeinsam Aufgaben lösen können, um den Weg ins Freie zu finden.