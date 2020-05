2000 OP-Masken hat Izja Spahiu, Geschäftsführer der Firma ISP Massivbau, an den Winnweilerer Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob übergeben. Eine Vorgabe, an wen der Schutz verteilt werden soll, hat Spahiu nicht gemacht.

„Wir möchten mit der Spende einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie hier vor Ort – wo wir unseren Firmensitz haben und wo wir mit unseren Familien leben – leisten“, so der Geschäftsführer der in Börrstadt ansässigen Baufirma.

„Wir teilen die 2000 Masken zwischen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Winnweiler und der Rettungsdienst-Westpfalz GmbH, die den in Winnweiler stationierten Rettungswagen betreibt, auf. Wir sind Herrn Spahiu für die großzügige Spende sehr dankbar“, betonte Jacob. Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter könnten bei Verwendung der OP-Masken im Einsatz sich und andere schützen, so der Bürgermeister bei der Übergabe der Masken in der Feuerwache Winnweiler.

Für den Termin hatte Spahiu eine kurze „Anreise“: Die Firma ISP Massivbau ist im Auftrag der VG gerade mit der Errichtung des direkt gegenüber der Feuerwache gelegenen Rohbaus der Kita Winnweiler beschäftigt.