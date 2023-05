Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne den öffentlichen Dienst ginge recht wenig. Allerdings fehlt Nachwuchs. Bis ins Jahr 2030 wird in Behörden eine Personallücke von 731.000 Mitarbeitern entstehen, wie McKinsey in einer Studie vorrechnet. Ob es da vielleicht ein falsches Bild gibt, wie es so in Behörden abläuft?

Nichts geht mehr. Befahrbare Straßen gab es mal, die besseren Schotterwege durch die Stadt sind mit Müll übersät. Wer eine Urlaubsreise ins Ausland vorhat und einen neuen