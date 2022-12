Mit der Änderung des Bebauungsplanes „Kirchstraße“ dürfte nun das letzte Wort einer umstrittenen Planung gesprochen sein.

Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, dass lediglich die vordere Fläche zur Straße hin mit zwei Parzellen bebaut wird. Die ursprünglichen drei Baugrundstücke im hinteren Bereich sind durch diese Änderung vom Tisch. Nachdem der Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht eingeschränkt wurde, wurden Nutzgärten als Zweck für den hinteren Bereich des Bebauungsplanes festgeschrieben. Damit hat die Ortsgemeinde durch einen Bebauungsplan gesicherte Schrebergärten.

Da es eigentlich ein Rückschritt zum tatsächlichen Bestand ist, ergeben sich keine Änderungen in den Planzeichnungen. Lediglich sind geringfügige Ergänzungen in den textlichen Festsetzungen vorzunehmen. Die beiden bebaubaren Parzellen an der Straße sind zum Teil schon bebaut oder befinden sich in der Bauphase. Die hinteren Flächen werden weiterhin als Gärten genutzt und sind über einen Fußweg zu erreichen. Die ursprünglich geplante Stichstraße, die für die vorgesehenen hinteren Bauplätze notwendig gewesen wäre, verschwand aus der Planung. Dem Beschluss zugestimmt haben die vier Mitglieder der FWG-Fraktion. Die Wählergemeinschaft „Wir machen gemeinsam“ hat sich enthalten.