Baulichem Wildwuchs in bestehenden Wohngebieten Grenzen zu setzen, zugleich aber zeitgemäßen Wohnstandard zu ermöglichen, bleibt offenbar auch in Kirchheimbolanden ein schwieriger Spagat. Und so etwas dauert. Am Beispiel Erzbergerstraße kann man das besichtigen.

Für das Gebiet um die Erzbergerstraße, die an die Marnheimer Straße grenzt, gibt es bisher keinen Bebauungsplan – wie übrigens für einige andere Wohngebiete der Stadt auch. Dies sukzessive zu ändern, hat sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben. Denn in der Erzbergerstraße kann besichtigt werden, wohin das Fehlen klarer Regeln führt: zu einem Sammelsurium an Haustypen, Aufstockungen oder Dachformen. Was einerseits individuellem – und von der Kreisverwaltung meist genehmigtem – Bauwillen gerade recht war, lief andererseits dem typischen Charakter der von spitzgiebeligen und anderthalbgeschossigen Einfamilienhäusern geprägten, im Wesentlichen auf die 1930er Jahre zurückgehenden Siedlung zuwider. Spätestens die massive Neubebauung eines Eckgrundstücks an der Marnheimer Straße, als unpassend empfunden in dem ansonsten immer noch beschaulichen Umfeld, signalisierte Handlungsbedarf.

Bereits im Herbst 2018 hatte der Stadtrat daher auf Antrag der SPD einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet beschlossen, das die Friedrich-Ebert-Straße einschließt, die Häuserzeile an der Marnheimer Straße aber ausspart. Im März 2020 traf sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, um die Inhalte näher zu diskutieren. Eine Lösung mit Augenmaß sollte es werden, gab Stadtbürgermeister Marc Muchow die Richtung vor, eine Art Mindestkatalog baulicher Anforderungen.

Viele Freiheiten für Planer

Einige Pflöcke wurden nach ausgiebiger Diskussion an diesem Abend eingeschlagen: Die Siedlung, für die schmale, aber tiefe Grundstücke typisch sind, sollte allgemeines Wohngebiet bleiben, eine offene Bauweise – also mit Grenzabstand zum Nachbarn – festgeschrieben, und zwei Stellplätze je Wohneinheit sollten nachgewiesen werden. Kontrovers diskutiert wurden allerdings schon damals die Dächer. Doch letztlich hieß es: Da es in dem Gebiet bereits diverse Dachformen gebe, sollten Häuslebauer auch in Zukunft darüber frei entscheiden können. An maximal zwei Vollgeschossen, die ebenfalls in Rede standen, störte sich seinerzeit offenkundig keine Mehrheit.

Knapp zwei Jahre später sieht das Bild anders aus – und ist vielleicht dem „Lernprozess“ geschuldet, den so mancher im Stadtrat für sich reklamiert. Als das Gremium kürzlich den Bebauungsplanentwurf Erzbergerstraße beschließen sollte, scheiterte dies mit der knappestmöglichen Mehrheit von elf Nein- zu zehn Ja-Stimmen.

Plan soll „Charakter“ des Gebiets verfehlen

Zur Widerrede hob vor allem SPD-Fraktionschef Fritz Leber an. Wenn, wie vorgesehen, zwei Vollgeschosse plus Flachdach möglich seien, so habe das mit dem Charakter des Gebiets nichts mehr zu tun, argumentierte er. Gleiches gelte für die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit, auf zwei benachbarten Grundstücken ein Doppelhaus zu errichten (was es, worauf Planer Uwe Schölles verwies, insbesondere in der Friedrich-Ebert-Straße bereits gibt). Lebers Resümee: Sinn sei es gewesen, den Charakter der Siedlung weitestgehend zu erhalten, so aber, wie es jetzt aussehe, hätte man sich den Bebauungsplan glatt sparen können. Thomas Mayr (Grüne) vermisste im Entwurf eine klare Definition zum Erscheinungsbild der Siedlung: „Typisch wären für mich die spitzen Giebel, die zur Straße hin ausgerichteten Fassaden und kleine Vorgärten.“

Nach der ersten Ablehnung wird der Planentwurf, dessen Geltungsbereich 24.600 Quadratmeter Fläche umfasst, nun also eine weitere Runde drehen. Diesmal ist der Bauausschuss an der Reihe, ihn mehrheitsfähig für den Stadtrat zu machen.