Statt Abgeordneten hat das Wirtschaftsgymnasium an der BBS Donnersbergkreis in Eisenberg am 9. November diesmal die deutsch-französische Journalistin Beate Klarsfeld empfangen. Die 82-Jährige ist durch eine Ohrfeige bekannt geworden.

Beate Klarsfeld, zu der der Religionslehrer Ludger Grünewald den Kontakt herstellte, hat sich die Verfolgung von Nazi-Verbrechern auf die Fahne geschrieben. Menschen, die unter Hitler am Holocaust mitgewirkt