Nach zwei Jahren Abendunterricht erhielten neun Absolventen in der Berufsbildenden Schule in Rockenhausen ihre Fachhochschulreife-Zeugnisse.

Nur die stellvertretende Schulleiterin Eva John und Klassenleiter Matthias Müller gestalteten die Zeugnisübergabe. Im Vordergrund stand natürlich eine Frage: Wie bewältigt man die Prüfungsvorbereitung, wenn die Schule zwei Monate vor der Prüfung geschlossen wird? Das hat die Gruppe aus computergeübten Auszubildenden und jungen Arbeitnehmern aus dem Donnersbergkreis hervorragend gemeistert. Zwei Teilnehmer teilen sich den besten Notendurchschnitt: Melanie Reiser, Auszubildende als Werkzeugmechanikerin bei Adient in Rockenhausen, und Sebastian Jeckel, der im vergangenen Jahr seine Abschlussprüfung als Industriemechaniker bei der Langhammer GmbH in Eisenberg mit Bravour bestand. Er wurde in seinem Ausbildungsbetrieb übernommen, und nun steht ihm die Möglichkeit eines Dualen Studiums offen.