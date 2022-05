Eine Spende in Höhe von 1200 Euro hat die Berufsbildende Schule (BBS) Donnersbergkreis an die Donnersberger Initiative für Menschen in Not übergeben. Das Geld, das ukrainischen Flüchtlingen zugute kommen soll, ist das Ergebnis einer pfiffigen Aktion.

Initiator war Michael Herrgen, Abteilungsleiter Metalltechnik an der BBS. Er hatte die Idee, an der Schule ausrangierte digitale Endgeräte einzusammeln und zu verwerten. „Ich habe eine Firma gefunden, die die alten Geräte ankauft und pro Stück – je nach Zustand – zwischen sechs und 30 Euro bezahlt“, erklärt Herrgen.

Wobei es nicht die erste Aktion dieser Art ist: Auf diese Weise habe man bereits Anfang des Jahres 750 Euro zusammenbekommen, die an den Förderverein der BBS gegangen sind. „Kurz danach ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Daraufhin haben wir wieder alte Geräte gesammelt“, informiert Herrgen.

Firma rundet Betrag auf 1200 Euro auf

Dieses Mal sind stolze 120 Rechner, 20 Handys sowie 15 Laptops und Tablets zusammengekommen. Der älteste PC war von 2006. Insgesamt habe sich daraus ein Betrag von 1060 Euro ergeben, den die Firma auf 1200 Euro aufgerundet hat. Ludger Grünewald, selbst Lehrer und zudem Gründungsmitglied der Donnersberger Initiative für Menschen in Not, habe dann den Kontakt zum ersten Vorsitzenden Jamill Sabbagh hergestellt.

Dieser sagte bei der Übergabe des Schecks, das Geld komme „in den Topf, der für die ukrainischen Flüchtlinge bereitgestellt wird“. Aktuell seien rund 72.000 Euro auf dem Konto. Davon sollen etwa Sportkleidung und Rucksäcke – gefüllt mit Schulutensilien wie Mappen, Taschenrechner und Buntstifte – für ukrainische Schüler im Kreis bezahlt werden. Zudem sei am 18. Juni ein Ausflug mit Flüchtlingen in den Kurpfalzpark geplant. Weitere Aktionen sollen folgen. Aktuell besuchen sieben ukrainische Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren die BBS in Rockenhausen und Eisenberg.

Und die Donnersberger Initiative soll eine weitere Spende erhalten: Die Schülervertretung der BBS hat mit einer Kaffee- und Kuchenaktion 850 Euro gesammelt. „Das ging allein von den Schülern aus“, so Grünewald.

Info

Die BBS nimmt weiterhin nicht mehr genutzte digitale Geräte an, um Spenden zu sammeln. Erreichbar ist der Standort Rockenhausen unter 06361 9211-0, der Standort Eisenberg unter 06351 4903-0.