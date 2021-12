Statt Unterricht an der Berufsbildenden Schule Donnersberg in Rockenhausen (BBS) stand in der vergangenen Woche Einradfahren, Jonglieren und Pyramidenbau beim Mitmachzirkus Peperoni auf dem Stundenplan.

Rund 20 Schüler, bunt gemischt aus dem Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft und der Sprachklasse, waren drei Tage in der Turnhalle zu finden. „Bei dem zirkuspädagogischen Projekt lernen die Schüler Selbsterfahrung, Selbstbewusstsein und soziale Kompetenz“, erklärt Schulsozialarbeiter Joachim Galenschowski, der zusammen mit Schulsozialarbeiterin Erika Rehberger den Mitmachzirkus an der BBS organisiert. „Die Zirkuspädagogik fördert den Teamgeist für die Klassen.“

Die Schüler haben wegen der Corona-Pandemie wenig Kontakt untereinander. Im vergangenen Jahr ist das Zirkusprojekt sogar komplett ausgefallen. Laura Nilges und Mo Wenk vom Zirkus Pepperoni unterstützen die Schüler nun wieder bei der Luftartistik und auf dem Trapez. „Sie brauchen erst mal Anlaufzeit, um sich richtig zurechtzufinden“, berichtet Wenk. Nach drei Tagen haben die Schüler aber viel gelernt.

Die Kooperation zwischen dem Zirkus Pepperoni und der Berufsbildenden Schule besteht bereits seit 15 Jahren. Das diesjährige Projekt ist über die Kreisverwaltung genehmigt und die Kosten vom Land Rheinland-Pfalz bezahlt worden.