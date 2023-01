Mit einem blauen Auge kam die Damenmannschaft des TV Kirchheimbolanden in der Basketball-Landesliga 2 davon. Beim Außenseiter SG TSG Deidesheim/Neustadt gewann der TVK knapp 48:44 (26:21). Eine Spielklasse darüber, in der Landesliga 1, verlor der BBC Fastbreakers Rockenhausen beim Topteam ASC Mainz mit 46:72 (31:37).

Gegen die starken Rheinhessinnen vom ASC Mainz sprang die langjährige BBC-Trainerin Claudia Manz-Knoll für den beruflich verhinderten Marcel Cullmann in die Bresche und stellte die junge BBC-Truppe perfekt ein. „Wir haben in der ersten Halbzeit fantastisch gespielt, zuerst mit einer Zone und dann sogar mit einer Ganzfeldpresse. Damit haben wir die Mainzerinnen ganz schön in Bedrängnis gebracht“, erklärte BBC-Kapitänin Alisha Manz. „Gefühlt waren die Gegenspielerinnen durchschnittlich 30 Zentimeter größer als wir. Letztendlich war das mal wieder unser K.o.-Kriterium, auch wenn wir vom Einsatz her ordentlich dagegen gehalten haben“, ergänzte sie.

Beeindruckend war vor allem Rockenhausens Performance im zweiten Viertel, das die Fastbreakers mit 20:14 für sich entschieden. Nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit drehte der Favorit nach Seitenwechsel dann aber auf. „Nach der Halbzeit lief bei uns dann nicht mehr viel zusammen. Leider wurde auch unsere Wurfausbeute schlechter. Schade, dass es am Schluss so deutlich wurde – denn das Ergebnis spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider“, meinte Manz. „Und zeigt auch nicht auf, wie gut wir als Team lange Zeit gespielt haben.“

Ungewöhnlicher Rückstand für TVK-Damen

Das Team der SG TSG Deidesheim/Neustadt erwischte Kibos Korbjägerinnen auf dem falschen Fuß. Gerade in der Anfangsphase war nicht zu merken, dass der TVK um den Titel in der Landesliga 2 spielt und die Gastgeberinnen auf dem sechsten Platz stehen. „Am Anfang hatten wir überhaupt keine Intensität in der Defensive. Wir waren nicht bereit – ein Ergebnis der unbefriedigenden Trainingssituation in den vergangenen Wochen. Viele im Team sind nicht bei 100 Prozent“, erklärte TVK-Coach Lennart Vatter. „Es gab aber auch Positives: Die Mädels haben sich nach den ersten schwachen zehn Minuten ins Match gekämpft und gute Ansätze gezeigt. Dorothea Starck war es in der ersten Halbzeit zu verdanken, dass der Gegner nicht wegläuft.“

Mit starker 17:6-Serie im zweiten Viertel drehten die Nordpfälzerinnen noch vor dem Seitenwechsel den 9:15-Rückstand (10.) in eine Fünf-Punkte-Pausenführung. Die beste TVK-Phase bedeutete aber nicht den Durchbruch zum ungefährdeten Sieg. Zwar blieb der TVK knapp vorne wie beim 37:31 (30.), doch das Spiel blieb bis zum Ende spannend. „Man merkte, dass wir nach langer Zeit wieder das erste Mal auf dem Feld gefordert waren“, sagte Vatter. „Wichtig war der Sieg. Die Mädels sind motiviert, in den kommenden Begegnungen eine Schippe oben drauf zu packen.“

So spielten sie

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Manz (12 Punkte), Bayer (11), Hoffmann (8), Knoll (6), Marrero (5), Klein (2), Kontic (2)

TV Kirchheimbolanden: Zumstein (12), E. Bauer, Retamal Tejos (je 11), Hirsch (8), Starck, M. Bauer (je 3), J. Bauer, Becker, Hanauer, Lowin