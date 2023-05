Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Spiel zwischen Eintracht Lambsheim und dem TV Kirchheimbolanden war eine klare Sache. Mühelos mit 60:28 (31:15) zog der Liga-Neuling in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 2 am TVK vorbei an die Tabellenspitze. Bitter und noch deutlicher wurde die Niederlage der Damen des BBC Fastbreakers Rockenhausen in der Landesliga 1 beim ASC Mainz III – 24:114 (11:55) hieß es am Ende. Wie konnte das passieren?

Gegen das Topteam aus der Landeshauptstadt geriet die junge BBC-Truppe schon zu Beginn auf die Verliererstraße. Nach zehn Minuten führten die Rheinhessinnen bereits 22:6. Die Blaupause gab