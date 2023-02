Der BBC Fastbreakers Rockenhausen hat sich am Samstag im Donnersberg-Derby für die Hinspielniederlage revanchiert. Mit einem 80:72-Sieg gegen den TV Kirchheimbolanden verteidigt das Team die Landesliga-Tabellenführung – und das vor einer tollen Kulisse.

Wenn etwa 160 Zuschauer die Donnersberghalle für ein Basketballspiel aufsuchen und durch permanente Anfeuerungsrufe, Trommeln oder Applaudieren mächtig auf sich aufmerksam machen, dann kann es nur Derbyzeit sein. Gastgeber BBC Fastbreakers Rockenhausen feierte am Samstagabend einen 80:72 (38:36)-Sieg gegen den Lokalrivalen TV Kirchheimbolanden, vor der Partie Tabellendritter der Landesliga Rheinhessen-Pfalz. Spannung herrschte fast bis zum Schluss.

Zu gerne hätten die zahlreichen Auswärtsfans auf der Tribüne die gute Leistung ihrer Mannschaft mit einem Erfolg gefeiert. „Meine Jungs haben es 36 Minuten geschafft Rockenhausen vor große Probleme zu stellen. Gegen unsere 3-2-Zonenverteidigung hatten sie kaum Platz, haben nur gezockt und nicht als Team gespielt“, gab Gäste-Trainerin Eva Krause-Lott nach der Partie zu Protokoll und war „super stolz auf meine Mannschaft. Sie haben ihr Bestes gegeben und den Gegner so lange wie möglich geärgert“.

Mit 46 Jahren einer der Besten

Dass ihren Spielern am Ende die Puste ausging sei aufgrund der wenigen Wechselmöglichkeiten und wenig Rotation selbstredend. Christoph Flachs fehlte krankheitsbedingt und Ludwig Weinsheimer schleppte sich mit einer hartnäckigen Erkältung nur notgedrungen ein paar Minuten aufs Parkett. Den Jungspielern Lukas Jäger und Philipp Reis steckte die Belastung ihres Einsatzes bei der zweiten Mannschaft in der A-Klasse zuvor noch in den Knochen. So musste Kapitän und Routinier Sven Radloff durchspielen. Der 46-Jährige gehörte mit 20 Punkten neben Tom Dreyer (22) und Jäger (15) zu Kirchheimbolandens besten Scorern. (Einer) zu wenig, um den Fastbreakers den Zahn zu ziehen.

„Wir hatten eine zu geringe Trefferquote, haben einfache Würfe nicht gemacht, hatten aber insgesamt auch zu wenig Abschlusssituationen“, stellte Radloff erschöpft fest. Ein Blick auf die Statistik spricht Bände: 27 seiner 72 Zähler erzielte der TVK von der Freiwurflinie – aus der Distanz gelang nur ein einziger Dreier.

BBC trifft zwölf Mal von der Dreier-Linie

Ganz anders der BBC, der sein Glück regelmäßig von jenseits der 6,75-Meter-Linie suchte und auch zwölf Mal fand. Diese Treffer, speziell von Joshua Lacy und Rian Cripe, waren mit spielentscheidend. Nicht vollauf zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge war Spielertrainer Key-Juan Hardin. „Wir sind doch sehr schleppend gestartet, konnten uns dann steigern und haben dagegengehalten. Unter dem Strich hat uns die Partie einige Dinge aufgezeigt, die wir nächste Woche unbedingt korrigieren müssen, um erfolgreich zu sein“, sagte er nach der Partie und richtete seinen Blick schon auf das für die Meisterschaft vorentscheidende Duell am kommenden Sonntag in Zweibrücken.

Mit 18 Punkten abermals zu den besten Rockenhausener Schützen gehörte Jaeden Lewis, der speziell in der zweiten Halbzeit seinen unbändigen Zug zum Korb öfter unter Beweis stellte. „Der Gegner hatte einen defensiven Plan, um unserer Geschwindigkeit und Athletik entgegenzuwirken. Diesen Widrigkeiten haben wir getrotzt“, freute sich der 22-jährige US-Soldat, der noch nicht weiß, ob er beim Top-Spiel am Sonntag dabei sein kann. Lewis muss demnächst zurück in seine US-amerikanische Heimat.

BBC-Philosophie stößt auf Kritik

Für die Philosophie, dass beim BBC mit Eigengewächs Etienne Manz, der acht Zähler beisteuerte, und Matthias Cramme (ein Dreier) nur zwei Einheimische spielen, hat TVK-Trainerin Eva Krause-Lott wenig Verständnis. Auch wenn es viel Spaß mache einem so cleveren und guten Spieler wie beispielsweise Rian Cripe zuzusehen.

Ihre Jungs jedenfalls haben ein tolles Derby gespielt und „natürlich auch Fehler gemacht. Aber wenn sie die nicht machen würden, dann würden sie Regional- oder Bundesliga spielen“, sagte sie.

Das Publikum in der stimmungsvollen Donnersberghalle, unter ihnen einige Gäste, die schon viele Jahre kein Basketballspiel mehr vor Ort verfolgt haben, honorierte das packende Duell mit lang anhaltendem Applaus und die glücklichen Hausherren bekamen ihre La Ola. Am nächsten Sonntag geht es nun für die Hardin-Truppe um den Titel in der Landesliga und Aufstieg in die Oberliga.

SO SPIELTEN SIE

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Cripe (20 Punkte), Lewis (18), Lacy (14), Zellars (9), Manz (8), Greenleaf (5), Cramme (3), Hardin (2), Woods (1)

TV Kirchheimbolanden: Dreyer (22), Radloff (20), Jäger (15), Weinsheimer (6), Bungert (5), Ruther (2), Reis (2), Braun

Spielfilm: 16:21 (10.), 38:36 (20.), 60:54 (30.), 62:64 (36.), 64:62 (36.), 80:72 (40.) - Dreier: 12 – 1 - Freiwürfe: 8/18 – 27/48 - Mannschaftsfouls: 30 – 19 - Beste Spieler: Cripe, Lewis, Lacy – Dreyer, Radloff, Jäger - Zuschauer: 160 - Schiedsrichter: Zanin/Krüger